ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, tornano mascherine all'aperto

(ANSA) - PERUGIA, 22 DIC - La crescita nei nuovi casi Covid non si ferma, 677 nell'ultimo giorno, più 36% rispetto a quello precedente, e in Umbria torna l'obbligo delle mascherine all'aperto. Uno dei provvedimenti adottati dalla Regione in attesa della decisioni del Governo.

L'ordinanza prevede che da giovedì 23 dicembre al 9 gennaio vengano impiegati i dispositivi di protezione. Raccomandato poi l'uso delle mascherine Fdp2 al chiuso e sui mezzi di trasporto.

Adottati inoltre una serie di provvedimenti che interessano il personale sanitario, pazienti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali.

La Regione raccomanda poi di limitare i contatti, soprattutto al chiuso, con soggetti fragili e in ogni caso di sottoporsi a tamponi prima di tali visite domiciliari.

Cautele legate anche alla sempre maggiore diffusione della variante omicron del virus. Su 66 tamponi positivi al Covid sequenziati in Umbria, 20 sono risultati riconducibili a essa, come ha reso l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, durante la conferenza stampa di fine anno della Giunta. "Stiamo potenziando ulteriormente il pressing e le verifiche rispetto alla varianti, ma confermo che omicron è arrivata anche in Umbria" ha aggiunto. Coletto ha anche annunciato che, sempre relativamente alla pandemia, in via precauzionale, sono in revisione i posti letto nelle strutture ospedaliere umbre. "Le terapie intensive sono 16 - ha spiegato - e per ora rimangono tali, anche perché l'occupazione ad oggi (22 dicembre - ndr) è di otto posti letto. Per l'area medica la disponibilità odierna è di 90, ma la amplificheremo a 120 ed aumenteremo anche le semintensive da 13 a 17". Questo, ha detto ancora l'assessore alla Salute, "non è né più né meno il piano di emergenza della scorsa primavera, che viene semplicemente riattivato in considerazione del fatto che è già pronto e operativo". (ANSA).