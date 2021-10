Bilancio positivo per mostra su Raffaello a Palazzo Baldeschi

(ANSA) - PERUGIA, 19 OTT - Quasi 10mila presenze, webinar con diverse centinaia di partecipanti, mini-visite guidate online e numerosi studenti che hanno preso parte alle attività didattiche a distanza. Con questi dati molto positivi la Fondazione CariPerugia Arte e l'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" archiviano la mostra "Raffaello in Umbria e la sua eredità in Accademia", organizzata a Palazzo Baldeschi al Corso per rendere omaggio al grande maestro del Rinascimento a 500 anni dalla sua scomparsa. Il percorso espositivo è riuscito ad evidenziare, unendo un viaggio digitale immersivo ad una ricchissima sezione documentale che ricostruiva l'intera esperienza umbra di Raffaello, la sua eredità artistica espressa attraverso la produzione dei grandi maestri di cui fu fonte di ispirazione.

Attraverso poi le iniziative collaterali, la mostra è stata capace di attrarre un pubblico trasversale, coinvolgendo famiglie, studenti, insegnanti esperti e turisti grazie anche alle visite guidate virtuali.

Tra le iniziative un focus su "Il laboratorio di Raffaello e il blu egizio" e "I Mercoledì di Raffaello", un appuntamento periodico che ha permesso ai partecipanti collegati online di "entrare" a Palazzo Baldeschi guidati dai curatori della mostra e di approfondirne alcune opere simbolo. L'arte di "Raffaello in Umbria e la sua eredità in Accademia" è stata ammirata non solo "in casa" ma anche fuori dai confini nazionali tramite collegamenti diretti attivati dalla guida Anne Claire Bour.

