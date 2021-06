ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, otto nuovi positivi

(ANSA) - PERUGIA, 19 GIU - Sono otto i nuovi positivi al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, su 1.403 tamponi molecolari analizzati, con un tasso di positività di 0,57 per cento.

Secondo i dati della Regione aggiornati al 19 giugno, i guariti sono 40 e, come nei due giorni precedenti, non si registra nessuna vittima. Gli attualmente positivi scendono a 894 (32 in meno di ieri).

I ricoverati sono 34, quattro in meno, dei quali cinque (dato invariato) in terapia intensiva.

Sono intanto 465.046 gli umbri che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid. Si tratta del 60,31 per cento dei residenti. Hanno invece concluso il ciclo vaccinale 203.593 persone, pari al 26,15 per cento. Secondo i dati della Regione aggiornati alle ore 8 di oggi, sono state somministrate complessivamente 652.931 dosi, sul totale delle 724.182 consegnate.

E da oggi Assisi è "Covid free": non si contano infatti casi positivi nè isolamenti contumaciali.

"Questa notizia - ha commentato il sindaco Stefania Proietti nel dare l'annuncio sulla sua pagina Facebook - ci fa sperare, insieme al green pass e al procedere della campagna vaccinale, per la ripartenza di Assisi, per la ripresa dell'economia e del turismo fortemente penalizzati in questi lunghi mesi di pandemia, per il ritorno a una vera normalità". (ANSA).