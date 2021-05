Tragico incidente stradale a Corciano, morta una bimba

Una bambina di pochi anni, tre secondo le prime informazioni, è morta in un incidente stradale che in serata ha coinvolto due auto nel comune di Corciano, tra Migiana e Mantignana.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118 con tre ambulanze. Per la bambina è stato tentato un soccorso sul posto ma la piccola è deceduta, secondo quanto si apprende dagli stessi vigili del fuoco e dall'ospedale di Perugia. Qui sono state trasportate le altre persone ferite, due o tre.