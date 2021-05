ANSA-IL-PUNTO/COVID: Umbria, 100 mila test per la scuola

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAG - Sono quasi 100 mila test antigenici gratuiti e volontari per il mondo della scuola eseguiti finora in Umbria grazie a una convenzione fra Regione e farmacie private e comunali. "Ulteriori 800 mila euro sono stati stanziati dalla Giunta regionale per l'esecuzione dei tamponi rapidi per i servizi all'infanzia e le scuole di ogni ordine e grado" ha annunciato l'assessore all'Istruzione Paola Agabiti.

Che ha sottolineato "l'esplicito desiderio di una maggiore sicurezza, al fine di contenere e arginare questa pandemia che ha inciso profondamente nell'attività didattica, formativa e nelle relazioni sociali di alunni e studenti".

E nonostante il ritorno delle lezioni in presenza migliorano i dati relativi ai contagi Covid nelle scuole dell'Umbria. In base ai dati forniti dalla Regione gli alunni positivi sono passati dai 71 del 27 aprile ai 54 del 4 maggio e il personale da 11 a 10. I cluster individuati sono scesi da 17 a 12. Netto calo, poi, dei contatti di classe in isolamento, da 941 a 673 mentre le classi sono passate da 37 a 32.

Approvato intanto dalla Giunta l'accordo tra la Regione Umbria e le associazioni delle farmacie pubbliche e private convenzionate per la somministrazione dei vaccini anti-Covid.

Diventerà operativo in base all'approvvigionamento e alla disponibilità delle dosi.

I dati giornalieri della pandemia registrano comunque ancora un calo di ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, ora 170, 23 meno di martedì, 24 dei quali, quattro in meno, nelle terapie intensive.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati 131 nuovi positivi al virus, 215 guariti e tre morti. Gli attualmente positivi scendono a 2.727, 87 in meno nell'ultimo giorno.

Sono stati analizzati 3.376 tamponi e 4.697 test antigenici.

Il tasso di positività è quindi dell'1,6 per cento sul totale (ieri 0,97) e del 3,8 sui soli molecolari (ieri 2,9). (ANSA).