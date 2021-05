Le piazze di Francesco: 'Parole povere: pace'

Continuano gli appuntamenti nelle piazze italiane in occasione dei 100 anni della rivista San Francesco.

Martedì 4 maggio, alle 15.30 in Piazza IV Novembre a Perugia, in diretta streaming su sanfrancesco.org e ansa.it si terrà l'incontro dal titolo 'Parole povere: pace' Parteciperanno, dopo i saluti del sindaco Andrea Romizi, l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, card. Gualtiero Bassetti, il musicista Andrea Bocelli, il giornalista Aldo Cazzullo e il direttore della rivista San Francesco, padre Enzo Fortunato.

Ogni mese in dialogo in una piazza diversa d'Italia per celebrare San Francesco e il suo passaggio. Dopo Assisi, Foligno, Alviano e Ascoli Piceno il viaggio prosegue verso Perugia: luogo in cui, Francesco fu fatto prigioniero assieme a molti altri e, incatenato, fu gettato con loro nello squallore del carcere. Ma, mentre i compagni muoiono dalla tristezza e maledicono la loro prigionia, Francesco esulta nel Signore, disprezza e irride le catene. Nello stesso luogo dove, negli anni a seguire, il Santo esortò i perugini ad essere uomini di pace e vivere secondo il cuore di Dio.

L'incontro verrà trasmesso in diretta streaming sul sito sanfrancesco.org, sulla pagina YouTube di San Francesco d'Assisi e sul canale Facebook del direttore della rivista Padre Enzo Fortunato e su ANSA.IT