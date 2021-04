ANSA-IL-PUNTO/ COVID: 4.800 vaccini-giorno obiettivo Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - E' di 4.800 dosi di vaccino anti Covid da somministrare giornalmente, 33.600 settimanali tra il 16 e il 22 aprile, l'obiettivo fissato per l'Umbria dal Commissario per l'Emergenza , Francesco Figliuolo. Che ha indicato parametri a tutte le regioni con l'obiettivo di dare regolarità alla campagna vaccinale nazionale.

Finora in Umbria - in base ai dati più aggiornati del Governo - sono state utilizzate 244.056 delle 265.675 dosi finora fornite, il 91.9%.

E' intanto ripreso, dopo l'incremento registrato lunedì, il calo dei ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, oggi 247, 16 meno di ieri, 35 dei quali, meno uno, nelle terapie intensive.

Il sito della Regione riporta, nell'ultimo giorno, 102 nuovi positivi, 87 guariti e sette morti. Gli attualmente positivi sono ora 3.304, otto in più di ieri.

Sono stati analizzati 3.391 tamponi e 4.880 test antigenici.

Il tasso di positività è del 1,23 per cento sul totale (ieri 0,96) e del 3 per cento sui soli molecolari (era 2,3).

La riduzione della pressione sul sistema sanitario ha comunque già portato l'ospedale di Perugia a convertire alcuni posti letto in Terapia intensiva 2 per accogliere pazienti 'no-Covid' con problematiche internistiche, chirurgiche e traumatologiche che necessitano di assistenza intensiva. (ANSA).