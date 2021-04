Celebrato a Terni 169/o anniversario fondazione polizia

(ANSA) - TERNI, 10 APR - Celebrato anche a Terni il 169/o anniversario della fondazione della polizia di Stato.

Il questore Bruno Failla ha ricevuto nel piazzale antistante la questura il prefetto Emilio Dario Sensi ed insieme, in una breve cerimonia tenuta nel rispetto delle norme anti-Covid, hanno deposto una corona a ricordo di tutti i caduti della polizia di Stato.

La celebrazione si è poi spostata nella sala riunioni 'Roberto Antiochia' della questura, dove sono stati consegnati i riconoscimenti al personale che si è distinto in particolari operazioni di polizia e in attività di servizio, dopo la lettura dei messaggi di auguri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e del capo della polizia Lamberto Giannini. (ANSA).