ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, quadro stabile ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 01 APR - E' un quadro relativo ai contagi Covid in Umbria sostanzialmente stabile quello che emerge dai dati dell'ultimo giorno.

Migliora comunque la situazione sanitaria. Tornano infatti sotto quota 400 i ricoverati affetti dal virus negli ospedali, oggi 391, 17 in meno di ieri, 57 dei quali, tre in meno nelle terapie intensive.

In leggera risalita gli attualmente positivi, 4.812, sei in più, legati a 174 nuovi positivi, 165 guariti e tre morti.

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 3.120 tamponi e 2.517 test antigenici. Il tasso di positività è del 3 per cento sul totale (ieri 2,8) e del 5,5 (ieri 5,6) sui soli molecolari.

Dal monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe emerge invece un miglioramento dell'indicatore dei casi Covid attualmente positivi per 100.000 abitanti in Umbria, 580, nella settimana 24-30 marzo. Lo studio rileva però anche un leggero aumento, dello 0,8%, dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

Sopra quella che è considerata la "soglia di saturazione" - sempre secondo Gimbe - i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica, 41%, e terapia intensiva, 43%.

Riguardo ai vaccini, secondo la fondazione la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 4,5% (la media Italia è 5,3%).

Intanto il Comune di Perugia ha previsto nuove limitazioni. In particolare il divieto di vendita e somministrazione di alcolici da parte delle attività poste lungo il tratto della E45 che interessa il territorio. Il provvedimento sarà valido dal 2 al 30 aprile, dalle 18 alle 22. L'ordinanza stabilisce inoltre per i clienti il divieto di consumo delle bevande nei pressi dei locali (come parcheggi e aree pubbliche). (ANSA).