Usl Umbria 2 parte lunedì con vaccini a over 80

(ANSA) - PERUGIA, 14 FEB - Sono state consegnate sabato pomeriggio, all'ospedale "San Giovanni Battista" di Foligno, 1.170 dosi di vaccino BioNTech Pfizer, 1.100 dosi di Moderna e 2.100 dosi di AstraZeneca.

Nel frattempo nelle diverse sedi vaccinali sono in corso gli ultimi sopralluoghi in vista dell'appuntamento di lunedì 15 febbraio, con l'avvio della vaccinazione anticovid, con somministrazione di dosi Pfizer alla popolazione anziana. Nella sede centrale dell'azienda sanitaria, a Terni in viale Bramante, sono stati allestiti tre ambulatori al primo piano con ingresso dedicato dalla scala E e parcheggio riservato nell'area della ex dogana.

Tutto è pronto anche all'ospedale "Santa Maria della Stella" di Orvieto, per accogliere, il 15 febbraio, i primi cittadini over 80 con prenotazione che si sottoporranno alla vaccinazione anticovid. Il punto vaccinale è stato allestito nella sala conferenze del presidio ospedaliero, struttura individuata come sede provvisoria in vista del prossimo trasferimento della postazione in via dei Vasari, in località Bardano. Ad Orvieto sono attivi due team vaccinali con professionisti del distretto sociosanitario diretto dalla dottoressa Teresa Manuela Urbani.

Lunedì verranno vaccinate fino a 120 persone, classe 1940 e gennaio 1941, con dosi BioNTech Pfizer. Si accede al punto vaccinale dall'ingresso principale della struttura ospedaliera con un percorso dedicato, con apertura dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 14.

Gli altri punti vaccinali territoriali sono attivi a Foligno, Ospedale San Giovanni Battista, via Massimo Arcamone, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 14, Spoleto, Palatenda, via Pasquale Laureti, dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 14, Norcia, Punto erogazione servizi Usl Umbria 2, via dell'Ospedale dal lunedì al giovedì dalle ore 14 alle ore 17, Narni, impianti di atletica Narni Scalo, via delle Rose 15, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.

La Usl invita i cittadini in possesso di prenotazione a rispettare l'orario senza anticipare l'arrivo al fine di evitare assembramenti. (ANSA).