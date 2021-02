ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria vaccino per ultraottantenni

(ANSA) - PERUGIA, 10 FEB - L'Umbria si accinge a vaccinare per il Covid anche gli ultraottantenni. La somministrazione delle dosi prenderà il via dal 15 febbraio secondo quanto annunciato dalla Direzione sanitaria della Regione. Da venerdì 12 febbraio sarà possibile fare la prenotazione.

Ci saranno due modalità per fissare l'appuntamento. Si potrà scegliere di prenotarsi attraverso il portale web dedicato (al link https://vaccinocovid.regione.umbria.it), oppure nelle farmacie. È stato istituito anche un numero verde dedicato 800.192.835, attivo dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7, per fornire assistenza ai cittadini proprio per supportarli in caso di difficoltà nella fase di prenotazione e per garantire, se dovesse essere necessario, anche lo spostamento e la cancellazione della prenotazione fatta. Il 12 febbraio potranno prenotarsi esclusivamente i cittadini nati nel 1940 e nel mese di gennaio 1941. Successivamente verrà data comunicazione ai nati nel 1939 e negli anni precedenti, sul giorno a partire dal quale potranno fare la prenotazione.

Dopo giorni di aumento continuo scendono intanto oggi, seppure di poco, i ricoverati Covid in Umbria, 506, sette in meno di ieri, 80 dei quali in terapia intensiva (uno in più). Emerge dal sito della Regione. Registrati nell'ultimo giorno 415 nuovi positivi, 179 guariti, e 12 morti, 863. Gli attualmente positivi sono 224 più di ieri, ora 7.397. Analizzati 4.699 tamponi e 4.365 test antigenici per un totale di 9.064. Il tasso di positività totale è del 4,5 per cento (ieri 3,9) e del 8,8 per cento sui soli molecolari (ieri 7,4 per cento). (ANSA).