ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria chiede vaccini e monoclonali

(ANSA) - PERUGIA, 09 FEB - Più vaccini contro il Covid rispetto al previsto ma anche dosi di anticorpi monoclonali: è quanto chiede l'Umbria per fronteggiare la diffusione del virus in Umbria e contro le varianti presenti sul territorio. A tracciare il quadro è stata la presidente della Regione Donatella Tesei intervenuta in Assemblea legislativa per fare il punto sulla situazione.

L'Umbria sollecita "al più presto" la fornitura di 50 mila vaccini contro il Covid "ulteriori rispetto al piano". "E' indispensabile - ha detto Tesei - che arrivino presto per proteggere quante più categorie a rischio possibile e più velocemente possibile". La presidente ha quindi parlato della distribuzione degli anticorpi monoclonali. "Scriverò sempre al commissario Arcuri - ha detto - perché, vista la situazione che stiamo vivendo, possa anticipare per l'Umbria dosi adeguate per cominciare la somministrazione".

La Regione ha sollecitato inoltre il Governo per avere ristori per le zone rosse dell'Umbria. "Ho chiesto anche - ha affermato Tesei - la costituzione di un fondo speciale da dieci milioni di euro per tutte le famiglie che dovranno assistere i bambini sotto i 12 anni a casa e per gli asili costretti a chiudere. Mi sta poi particolarmente a cuore un bonus baby sitter per tutti quei nuclei familiari la cui situazione lavorativa non contempli lo smart working per alcuno dei componenti adulti del nucleo e con l'Isee sotto a una certa soglia".

Sul fronte strettamente sanitario non si ferma il trend in crescita dei ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, oggi 513, 13 in più di ieri, 79, due in più, nelle terapie intensive.

Registrati altri 11 morti, 851, 375 nuovi positivi e 93 guariti, con gli attualmente positivi ora 7.173, 271 più di ieri. I tamponi analizzati sono stati 5.047 e i test antigenici 4.468.

Con un tasso di positività totale del 3,9 per cento (ieri 8,86) e del 7,4 per cento sui soli molecolari (ieri 25,1). (ANSA).