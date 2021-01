ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Rt Umbria a 1,01, regione è 'gialla'

(ANSA) - PERUGIA, 08 GEN - L'Umbria resta in fascia "gialla" per il rischio Covid. Anche se dai dati del monitoraggio del ministero della Salute e Istituto superiore di sanità relativi alla settimana tra il 28 dicembre e il 3 gennaio emerge un indice Rt a 1.01.

La Regione, comunque, applicando il principio di "massima precauzione" ha disposto la didattica "esclusivamente a distanza" fino al 23 gennaio nelle scuole superiori statali e paritarie. In base ai dati epidemiologici e al parere del Comitato tecnico scientifico umbro, Palazzo Donini ha ritenuto necessario un periodo di osservazione nei circa 20 giorni seguenti le festività al fine di analizzare l'andamento della pandemia sul territorio.

Intanto torna comunque a scendere il tasso di positività dei tamponi Covid analizzati in Umbria nell'ultimo giorno, oggi al 5.5 per cento contro il 14,8 di ieri e inferiore rispetto alla media nazionale del 12,5. Secondo i dati sul sito della Regione sono stati accertati 215 nuovi positivi con 3.895 tamponi. I guariti sono stati 166 e due i morti. Tornano a salire gli attualmente positivi, 4.108, 47 in più di ieri. Riguardo ai ricoverati, in ospedale ci sono 323 pazienti Covid, due in più di ieri, 43 dei quali in terapia intensiva, uno in meno. (ANSA).