ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Tesei annuncia Rt Umbria sotto a uno

(ANSA) - PERUGIA, 26 NOV - In Umbria "l'indice Rt è sotto a 1". A 'certificarlo' è stata la presidente della Regione Donatella Tesei che in Assemblea legislativa ha fatto il punto sull'emergenza sanitaria. Spiegando tra l'altro che "il tasso di letalità è all'1,50, dato 'fisiologico' e comunque nella media nazionale".

"Stiamo un pò respirando" ha detto ancora la presidente. "I dati ci stanno dando ragione - ha aggiunto - e sono contenta che le misure adottate e che vanno anche oltre la nostra colorazione arancione, ci stiano portando dei risultati che ci fanno capire che stiamo andando nella giusta direzione", Quadro confermato anche dai dati giornalieri sulla pandemia che confermano il trend in decrescita dei ricoverati e degli attualmente positivi al Covid in Umbria dove nell'ultimo giorno si registrano però altri 14 morti. In base ai dati della Regione sono stati registrati nelle ultime 24 ore 343 nuovi positivi, 22.821 totali, a fronte di un numero elevato di guariti, 832, 13.018, con gli attualmente positivi oggi 9.434, 503 in meno di ieri. Sono stati analizzati 4.791 tamponi, 404.601 complessivi, con un tasso di positività del 7,1% (ieri 8,9%). I ricoverati in ospedale sono oggi 418, 14 in meno, 68 (erano 70) in terapia intensiva. (ANSA).