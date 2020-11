Lavoratori Treofan in corteo a Terni

(ANSA) - TERNI, 23 NOV - Lavoratori della Treofan di nuovo in corteo, stamani, in occasione della visita nel sito del polo chimico di Terni del liquidatore dell'azienda nominato dalla proprietà Jindal. I dipendenti, insieme a familiari, rsu e sindacati dalla portineria di piazzale Donegali si sono mossi verso quella degli automezzi di strada di Sabbione, bloccando il traffico per qualche decina di minuti. "Giù le mani dalla Treofan" il grido che si è alzato più volte dal corteo, al quale hanno partecipato alcune centinaia di persone. I manifestanti hanno poi raggiunto la sede della direzione aziendale, dove si trova il liquidatore, l'avvocato Ettore Del Borrello. "Sono uno che fa le cose con garbo, che cerca di capire e di ascoltare" la breve dichiarazione che il legale ha rilasciato scendendo tra i lavoratori.

Alla manifestazione hanno preso parte anche rappresentanti politici di vari schieramenti, tra cui gli onorevoli Virginio Caparvi e Walter Verini e la senatrice Valeria Alessandrini, oltre al sindaco di Narni Francesco De Rebotti e al vicesindaco di Terni Andrea Giuli. Nel primo pomeriggio il liquidatore incontrerà i segretari locali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. (ANSA).