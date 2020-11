Covid, quasi 1.200 guariti in un giorno in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 23 NOV - Sono 105 i nuovi casi di positività al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, su un totale di 448 tamponi analizzati, secondo i dati della Regione aggiornati al 23 novembre, con un tasso di positività che risale al 23,43%, contro l'8,6 di ieri.

Sono molti i guariti, 1.195 in un solo giorno (11.054 in tutto) e quattro i decessi, 337 in totale dall'inizio della pandemia.

Le persone ricoverate sono attualmente 451 (sette in più di ieri), dei quali 78 in terapia intensiva (tre in più).

Gli attualmente positivi scendono da 11.577 a 10.483. Fino ad oggi sono stati eseguiti in Umbria 390.826 tamponi. (ANSA).