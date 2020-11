Nuova postazione drive through davanti ospedale Orvieto

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 23 NOV - Nuova sede per la postazione tamponi rinofaringei in modalità drive through allestita dall'Usl Umbria 2 nel comprensorio di Orvieto: da questa mattina è stata infatti spostata nell'area antistante l'ospedale Santa Maria della Stella, in località Ciconia. Come già avvenuto a Terni e ad Amelia - spiega una nota dell'azienda sanitaria -, lo spostamento renderà più rapide le operazioni di controllo sanitario alla popolazione grazie ad una migliore canalizzazione del traffico che renderà più scorrevole la circolazione. Attualmente nella postazione di Orvieto, aperta dal lunedì al sabato con orario 8.30-13.30, si eseguono 175 tamponi al giorno, effettuati dai sanitari del presidio ospedaliero (50 al giorno) e dai professionisti del distretto (125 test). Il commissario straordinario dell'Usl Umbria 2 Massimo De Fino, insieme alla direzione strategica dell'azienda e al direttore del distretto di Orvieto, Teresa Manuela Urbani, ringrazia "l'amministrazione comunale di Orvieto e la Protezione civile che ha sin qui ospitato, nella sede di Fontanelle di Bardano, la postazione tamponi 'pit stop' e che continuerà a fornire, con i propri operatori, una proficua collaborazione per velocizzare le operazioni e migliorare sostanzialmente attività di monitoraggio". (ANSA).