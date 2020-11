ANSA-IL-PUNTO/ COVID: segnali miglioramento curva Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 17 NOV - Comincia a mostrare segni di abbassamento, almeno per quanto riguarda l'andamento degli attualmente positivi, la curva del Covid in Umbria. Oggi i dati giornalieri diffusi dalla Regione evidenziano però anche un calo di nove ricoverati negli ospedali, ora 438 contro i 447 di ieri, 70 dei quali in terapia intensiva, due in meno. Registrati 351 nuovi casi, 19.510 totali, a fronte di 5.603 tamponi analizzati, 367.077 dall'inizio della pandemia. Con un indice di positività sceso al 6,26 per cento contro il 37,4% di ieri. Ancora alto comunque il numero delle vittime, 13 nelle ultime 24 ore, 275 totali, mentre i guariti sono stati 333, 7.986 complessivi. Gli attualmente positivi sono quindi 11.249, cinque più di ieri.

Dalle Marche arriva intanto la conferma che un modulo da 14 posti del Covid Hospital di Civitanova Marche (Macerata) verrà 'ceduto' all'Umbria per ospitare pazienti qualora ce ne fosse bisogno. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alla Sanità delle Marche Filippo Saltamartini che ieri ha incontrato rappresentanti della Regione Umbria. (ANSA).