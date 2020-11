A San Gemini varato impalcato su viadotto E45 "Acqua e Olio"

(ANSA) - PERUGIA, 14 NOV - Procedono, rispettando il cronoprogramma predisposto, i lavori di totale ricostruzione del viadotto "Acqua e Olio", sulla E45, a San Gemini. L'Anas ha proceduto al varo del nuovo imponente impalcato metallico da 200 tonnellate mentre sta provvedendo alla posa in opera di armature integrative, getto della soletta di completamento, installazione delle barriere spartitraffico centrali con la successiva posa in opera del conglomerato bituminoso, nella direzione Perugia-Cesena.

Il viadotto, realizzato negli anni '70, è stato oggetto di un intervento di allargamento della sede stradale nel 2007, nell'ambito del progetto di ampliamento della sede stradale dello svincolo del raccordo autostradale Terni-Orte.

"Si tratta - ha affermato l'assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche , secondo quanto riferisce una nota della Reione - di un'opera di ingegneria stradale di notevole importanza. Ed il tipo di intervento scelto conferma l'attenzione della Regione in stretta collaborazione con l'Anas per il mantenimento di un livello di sicurezza dei viadotti e delle altre opere civili che interessano la viabilità regionale.

Il manufatto in acciaio ha fatto risparmiare circa due mesi di blocco della E45 in uno snodo fondamentale per i collegamenti nord/sud", ha sottolineato l'assessore. (ANSA).