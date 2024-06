De Luca, imbarazzante centrodestra che agita concorsopoli

"È davvero imbarazzante vedere i partiti perugini che sostengono il governo regionale agitare come un feticcio l'inchiesta di concorsopoli, mentre la giunta Tesei continua a promuovere alla guida di pezzi importanti del sistema sanitario regionale alcuni protagonisti di quella stagione": a sostenerlo è Thomas De Luca, consigliere regionale e coordinatore M5s Umbria. "È curioso che a lanciare i loro strali contro Vittoria Ferdinandi siano esponenti politici che operano nella sanità privata e che non dubitiamo abbiano un forte gradimento verso l'attuale gestione della destra" aggiunge.

"Una coalizione garantista a corrente alternata - afferma De Luca in una nota - che tira fuori dal cilindro concorsopoli mentre tiene saldo al suo posto un governatore agli arresti domiciliari come Giovanni Toti. Che coerenza! Stiamo parlando della stessa destra che in quarant'anni di opposizione organica non si era mai accorta di nulla rispetto alle questioni venute a galla con l'inchiesta concorsopoli. Cosa ancor più curiosa se si considera che gli stessi esposti anonimi che giunsero al M5s furono prontamente inoltrati in Procura, mentre altri marcirono nei loro cassetti. Se il Movimento 5 stelle ha deciso di sostenere la candidatura cristallina di una persona come Vittoria Ferdinandi è proprio perché 'quelli di prima' sono diventati i compagni di viaggio di un centrodestra incapace di sostenere gli interessi dei cittadini. Abbiamo dato vita a una proposta totalmente inedita nello scenario politico. Il Patto avanti non solo è formato da donne e uomini che costituiscono una nuova stagione, ma si inserisce in un quadro strutturale di totale rinnovamento. Dall'altra parte l'attuale classe dirigente della destra umbra, che ha fallito vergognosamente nella gestione della sanità, è composta - conclude De Luca - dalla stessa opposizione che per decenni si è voltata altrove".





