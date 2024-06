Nelle strade di Sigillo è tornata la magia delle infiorate

E' una tradizione che si rinnova da oltre 50 anni unendo le vecchie e le nuove generazioni con un forte richiamo anche per chi vive altrove: la socialità e l'esperienza fortemente intrecciate alla cultura e al desiderio di tramandare un rituale, rappresentano le basi di Sigillo infiora, la manifestazione che si svolge ogni anno nel piccolo comune del Parco di Monte Cucco in occasione del Corpus Domini.

Anche quest'anno quindi, durante lo scorso fine settimana, le vie del paese sono state tappezzate da immagini fiorite realizzate da autori che vivono nel centro umbro o che hanno un forte legame con il territorio. E tra le tradizionali immagini sacre che hanno colorato le vie, non sono mancati in questo particolare momento storico, i messaggi contro la guerra: tra le tante icone che inneggiavano alla pace, è comparsa anche una riproduzione della foto del fotoreporter palestinese della Reuters che ha vinto l'edizione 2024 del world press photo che nella sua drammaticità ricorda la Pietà di Michelangelo.

L'infiorata di Sigillo vanta oltre 50 anni di storia e, proprio per dare continuità a questa manifestazione che coinvolge tutta la comunità anche nella raccolta dei fiori e nella preparazione dei petali, nel 2016 è nato il comitato Sigillo infiora, che come spiega la presidente, Simona Mariotti, ha lo scopo di coordinare e promuovere questo rituale che si tramanda in tutte le famiglie.



