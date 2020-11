579 nuovi contagi al Covid e 8 decessi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 14 NOV - Sono 579 i nuovi contagi al Covid-19 accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su 4.699 tamponi analizzati. Sono soltanto due i nuovi ricoveri, nessuno in più in terapia intensiva.

Secondo i dati della Regione, dopo il calo di ieri, tornano a salire gli attualmente positivi, passati da 10.395 di ieri a 10.781 di oggi, 386 i n più.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 185 guariti (7.196 in tutto dall'inizio della pandemia) e otto deceduti (242 in totale).

I ricoverati in ospedale sono 429 (ieri 427), 68 dei quali (come detto questo dato è invariato) in terapia intensiva.

I casi toali registrati fino ad oggi in Umbria sono 18.219. I tamponi complessivamente eseguiti, 356.390. (ANSA).