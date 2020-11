ANSA-IL-PUNTO/ COVID:Umbria, anche medici famiglia per test

(ANSA) - PERUGIA, 06 NOV - Anche in Umbria i test antigenici rapidi per il Covid saranno eseguiti dai medici di famiglia. Lo prevede un accordo, legato a quello nazionale, con la Regione del quale ha parlato il direttore regionale alla Sanità Claudio Dario nel corso della conferenza stampa settimanale sull'emergenza sanitaria. Obiettivo dell'intesa è potenziare la risposta territoriale all'emergenza Covid, individuare precocemente i casi positivi e i relativi contatti stretti, attivando le conseguenti azioni con la Usl, fornire ai cittadini una "risposta tempestiva e un'adeguata presa in carico", in caso di sospetta positività.

Tra i nuovi casi emersi oggi quello dell'arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra mons. Renato Boccardo, asintomatico e in quarantena presso la sua residenza da dove segue normalmente la vita della Diocesi.

Dal bollettino dell'Azienda ospedaliera di Perugia emerge invece che sono "stazionarie nella gravità" le condizioni del cardinale Gualtiero Bassetti, sempre ricoverato in rianimazione dopo essere risultato positivo al Covid.

Sul fronte dei numeri sono 767 i nuovi casi Covid registrati in Umbria l'ultimo giorno, 13.591 totali. Sono stati registrati altri nove morti, 174 totali, e 262 guariti, 4.527, con gli attualmente positivi passati da 8.394 a 8.890. Cresciuti ancora i ricoverati in ospedale, da 369 a 379, 53 dei quali in intensiva (ieri erano 50). Analizzati 4.855 tamponi nell'ultimo giorno. (ANSA).