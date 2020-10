ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, nuova stretta contro contagi

(ANSA) - PERUGIA, 30 OTT - Nel giorno in cui i contagi giornalieri di Covid fanno registrare in Umbria un altro record, 729, la Regione decide una nuova stretta per contenere l'epidemia.

La presidente Donatella Tesei ha firmato un'ordinanza con la quale dispone la didattica a distanza dal 3 al 14 novembre nelle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie dell'Umbria. Le attività in presenza sono quindi riservate esclusivamente i laboratori, dove previsti, e per la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali.

Con lo stesso provvedimento vengono limitati gli spostamenti in occasione di Halloween. La Regione ha infatti deciso di limitarli dalle 22 alle 5 per le notti a cavallo tra 31 ottobre e 1 novembre e primo-2 novembre "se non motivati da comprovate esigenze d'urgenza, di lavoro e di salute". "È fatto inoltre divieto - prevede l'ordinanza - di porre in essere, per l'intera giornata di sabato 31 ottobre, le consuetudini legate a Halloween come il crearsi di gruppi per passeggiate e percorsi porta a porta".

"Abbiamo adottato una serie di misure che hanno il fine di limitare le occasioni di diffusione del virus soprattutto tra i ragazzi" ha spiegato Tesei.

Sul fronte del bollettino quotidiano a fronte della nuova impennata i nuovi casi giornalieri corrisponde però un aumento minino (non accadeva da settimane) dei ricoverati in ospedale, passati da 301 a 302 e da 41 a 42 in intensiva. Ci sono tuttavia altri due morti, 121, e 132 guariti, 3.404, con gli attualmente positivi passati da 5.576 a 6.171. Analizzati nell'ultimo giorno 3.487 tamponi, 294.451 dall'inizio della pandemia.

E per evitare qualsiasi rischio di assembramento è stata annullata la preghiera dei monaci nella piazza antistante la Basilica di Norcia crollata quasi interamente per la scossa del 30 ottobre del 2016. Un anniversario che non ha visto quindi alcuna cerimonia pubblica proprio per il rischio Covid. (ANSA).