ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, frenano ricoveri in ospedale

(ANSA) - PERUGIA, 28 OTT - Nel giorno in cui frena l'aumento dei ricoveri Covid, in Umbria un focolaio emerge nel carcere di Terni, dove sono attualmente 55 i detenuti risultati positivi, su un totale di 514 reclusi. La quasi totalità dei contagiati, tutti della sezione alta sicurezza, sono asintomatici, ma sono stati necessari anche due ricoveri. Attesi i risultati di un altro centinaio di tamponi. Al momento non si registrano comunque casi di positività tra il personale della polizia penitenziaria, anche questo sottoposto allo screening.

Riguardo alla situazione regionale della pandemia oggi negli ospedali dell'Umbria si trovano 292 pazienti, sette più di ieri, 37 dei quali, dato invariato, in terapia intensiva. Secondo i dati aggiornati della Regione superano quota 5 mila gli attualmente positivi, ora 5.004, con 401 casi accertati nell'ultimo giorno, 8.273 totali, quattro nuovi deceduti, 114, e 159 guariti, 3.155. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.746 tamponi, 286.380 totali.

A Narni intanto sospensione di tutte le attività e chiusura degli uffici del Comune, nella giornata di domani, dopo che un assessore è risultato positivo al Covid. Decisione presa "a scopo precauzionale per dipendenti e cittadini e per organizzare una sanificazione di tutti gli spazi". Nel frattempo anche il sindaco Francesco De Rebotti si è posto in via precauzionale in isolamento domiciliare fiduciario, in attesa di comunicazioni dell'Usl, essendo stato a contatto con l'assessore nei giorni scorsi.

Il Comune di Marsciano in occasione della festa di Halloween ha disposto il divieto nella serata e notte del 31 ottobre per i gruppi di bambini (se pure accompagnati) e adolescenti di fare il tradizionale giro porta a porta per lo scambio di dolci. Una delle ulteriori misure adottate per prevenire il contagio.

