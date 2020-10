ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria già oltre contagi prima fase

(ANSA) - PERUGIA, 27 OTT - In Umbria nell'attuale seconda fase della pandemia Covid "sono già stati superati i contagi della prima fase". A certificarlo è stata la presidente della Regione Donatella Tesei illustrando in Assemblea legislativa la situazione legata all'emergenza sanitaria. "L'epidemia - ha aggiunto - ha un ritmo giornaliero mai visto così come la velocità di propagazione. Un'onda completamente diversa dalla fase 1". La presidente ha parlato di un contagio "massivo e diffuso seppure senza focolai particolari". Tesei ha quindi ricordato che i ricoverati a oggi sono il 5,8% dei contagiati e le terapie intensive lo 0,6% (il 10% dei ricoverati). La presidente ha poi sottolineato che l'Umbria "ha più che quadruplicato" i tamponi Covid eseguiti giornalmente rispetto alla prima fase della pandemia.

Dai dati giornalieri è intanto emerso che sono 314 i nuovi positivi al Covid emersi in Umbria nell'ultimo giorno, 7.872 totali, a fronte di 3.345 tamponi analizzati, 281.634 dall'inizio della pandemia. Registrati altri due morti, 110 totali, e 134 guariti, 2.996, con gli attualmente positivi passati da 4.588 a 4.766. Continuano a crescere i ricoverati in ospedale, da 270 a 285, 37 dei quali (ieri 31) in terapia intensiva.

Uno scenario nell'ambito del quale l'Ast di Terni ha deciso nuove misure anticontagio. Da domani circa 300 impiegati torneranno a lavorare in smart working per l'intera settimana (avranno comunque la possibilità di svolgere la prestazione in presenza, ma solo coloro che lavorano in un ufficio singolo o, in caso di ufficio condiviso, a rotazione con i colleghi).

Sospeso nuovamente il servizio mensa, sostituito dai cestini.

L'Usl 1 ha invece annunciato che il drive through di Bastia Umbra sarà spostato dal Palazzo della Salute di via delle Tabacchine all'Umbriafiere in piazza Moncada in seguito al grande afflusso verso la struttura che, in alcune occasioni, aveva creato problemi al traffico. Sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14. (ANSA).