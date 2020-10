ANSA-IL-PUNTO/COVID: Umbria potrà avere 124 posti intensiva

(ANSA) - PERUGIA, 26 OTT - L'Umbria può arrivare ad avere 124 posti letto di terapia intensiva. Lo ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei nel corso di una conferenza stampa sull'emergenza Covid. "Sono in crescita secondo un processo modulare già predisposto" ha sottolineato la governatrice.

Attualmente sono comunque 97 i posti letto di intensiva a disposizione nelle strutture pubbliche dell'Umbria, 39 riservate a malati Covid (ne risultano occupate 31) e 58 generalisti (occupati 43), per un totale di 23 posti liberi.

Riguardo all'evoluzione della pandemia, la presidente ha parlato di "curva esponenziale" per la quale si agisce "in grande emergenza".

Come ogni lunedì intanto i numeri della pandemia in Umbria fanno registrare una frenata. Per i tamponi analizzati nell'ultimo giorno, 986, e di nuovi positivi, 263. Non si ferma però l'aumento dei ricoverati in ospedale, altri 26 per il Covid nell'ultimo giorno, 270 totali, 31 in terapia intensiva (ieri erano 29), secondo i dati aggiornati della Regione. Registrati altri tre morti, ora 108, e 72 guariti, 2.862, che portano gli attualmente positivi a 4.588.

A tenere banco è anche la questione dell'ospedale di Spoleto che si appresta a diventare struttura Covid. Il Comune ha presentato ricorso al Tar chiedendo la sospensione sia dell'ordinanza della Regione sia degli ordini di servizio adottati dalla Usl Umbria 2. La presidente umbra Donatella Tesei ha tuttavia sottolineato che per quanto riguarda il pronto soccorso "non c'è stata alcuna interruzione di attività e di pubblico servizio". Ha poi ribadito che la struttura è coinvolta nella risposta che "la sanità umbra sta dando alla pandemia" e tornerà alle sue funzioni una volta terminata l'emergenza.

