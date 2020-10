ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria 167 positivi e un decesso

(ANSA) - PERUGIA, 19 OTT - Sono 167 i nuovi casi di contagio al coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Umbria (dopo il picco di 327 di ieri) su 1.028 tamponi. Si registrano 17 nuovi ricoveri e un decesso in più, un uomo di 79 anni.

Dal 20 ottobre e fino al 14 novembre la Regione Umbria ha regolamentato in maniera restrittiva, dove non previsto dal Dpcm, alcune "situazioni importanti", dalle scuole (didattica a distanza giornaliera prevista per il 50% degli studenti delle scuole superiori) ai trasporti (riduzione dell'indice di riempimento dei mezzi che dall'80% previsto per legge sarà portato al 60%) fino ai centri commerciali (contenimento del numero di persone, rispetto alla superficie, che possono accedere contemporaneamente).

Intanto i sindacati Cgil, Cisl e Uil, insieme alle rispettive categorie dei lavoratori della sanità, hanno aperto le procedure propedeutiche alla dichiarazione dello stato di agitazione. "La grave situazione di carenza d'organico in tutti i profili sanitari, che comporta il rischio di sospensione di importanti attività ordinarie, non è stata minimamente affrontata", denunciano.

In merito al nuovo Dpcm, una critica "nel merito e nel metodo" arriva dal presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini e tra i sindaci delle principali città dell'Umbria, c'è soprattutto chi non condivide e si scaglia contro, ma anche chi apprezza. "I sindaci non si tireranno indietro" afferma il sindaco di Perugia Andrea Romizi. (ANSA).