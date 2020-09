Esperta, quarantena 10 giorni compromesso

(ANSA) - PERUGIA, 11 SET - "In un momento delicato come questo, in prossimità della riapertura delle scuole, non è prudente dimezzare i tempi della quarantena. E' allo studio nel nostro Paese la possibilità di portare a dieci i giorni il periodo di quarantena e questo potrebbe essere un più giusto compromesso": a dirlo è la direttrice della struttura complessa di Malattie infettive dell'ospedale di Perugia Daniela Francisci. La quale, interpellata dall'ANSA, interviene sulla proposta francese.

"La quarantena - ricorda la professoressa Francisci - è una misura che si applica a persone che risultano essere state a stretto contatto con un paziente Covid-19 positivo. Il tempo di incubazione medio dell'infezione è 4-5 giorni ma possono esserci tempistiche più lunghe in una minoranza di soggetti. Si stima che una quarantena di 7 giorni comporterebbe un aumento del rischio di trasmissione dell'infezione in circa il 5-10% dei casi. Per questo l'Ufficio europeo dell'Oms continua a raccomandare una quarantena di 14 giorni. Certo, limitare il numero di giorni a 7 comporterebbe una riduzione dei costi sociali ed economici del Paese e migliorerebbe l'accettazione e l'aderenza a questa misura di contenimento, ma inevitabilmente porterebbe ad un aumento del rischio di trasmissione". (ANSA).