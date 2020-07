Bianconi, Governo non abbandona territori

(ANSA) - PERUGIA, 06 LUG - "Ho ricevuto rassicurazioni sul fatto che il Governo nazionale non intende abbandonare questi territori e continua a considerare il tema di assoluta priorità": lo ha annunciato il consigliere regionale umbro Vincenzo Bianconi (Misto). Il quale ha spiegato di essersi attivato "appena appreso che gli emendamenti utili a sbloccare la ricostruzione post sisma 2016" non erano passati in Commissione Bilancio della Camera.

"Ho immediatamente scritto - spiega Bianconi - al premier Giuseppe Conte, al suo capo di Gabinetto, al Commissario Legnini, ai rappresentanti nazionali del Pd e del Movimento 5 stelle per chiedere chiarimenti".

"Al più presto - prosegue Bianconi - verranno fornite tutte le risposte e sarà chiarito lo strumento più idoneo per affrontare la questione. Ciò che ho notato ed apprezzato è l'unanime determinazione nel volere trattare l'argomento con serietà, concretezza e immediatezza. Mi sento di potere affermare, quindi, che non resteranno solo parole". (ANSA).