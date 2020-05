Squarta, proviamo fare più per autonomi e partite Iva

(ANSA) - PERUGIA, 29 MAG - "Grande lavoro della Giunta Tesei e dell'assessore Fioroni per provare a contenere gli effetti economici della pandemia. Tutti insieme proviamo a fare di più anche per i lavoratori autonomi e le partite Iva": a sottolinearlo è Marco Squarta, consigliere regionale di FdI e presidente dell'Assemblea legislativa, annunciando la presentazione di una mozione, firmata insieme alla capogruppo Eleonora Pace, presidente della Terza commissione, per "impegnare la Giunta regionale ad integrare il fondo prestiti 'Re Start' con ulteriori risorse per soddisfare il maggior numero possibile di richieste pervenute, offrendo in questo modo un sostegno attivo alle imprese del nostro territorio duramente colpite dall'emergenza Covid-19".

"Sollecitiamo - spiega Squarta - un'integrazione dei fondi Re Start compatibile con le disponibilità del bilancio regionale. Il fondo è una delle misure di contrasto alla crisi economica attivata dalla Regione per sostenere le imprese attraverso il sostegno della liquidità e del capitale circolante". (ANSA).