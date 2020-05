Morroni in visita a centro ittiogenico Trasimeno

(ANSA) - MAGIONE (PERUGIA), 29 MAG - Il vicepresidente della Regione e assessore alle politiche agricole e agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione ambientale Roberto Morroni ha fatto visita al Centro ittiogenico del Trasimeno a Sant'Arcangelo di Magione. Presenti il sindaco Giacomo Chiodini e il consigliere regionale Eugenio Rondini.

"Da tempo - ha commentato Morroni - ci tenevo a visitare questa importante realtà del territorio. Sono venuto per verificare direttamente la straordinaria valenza del Centro sotto diversi punti di vista, in particolare per il ripopolamento della fauna ittica del lago e come presidio di grande rilievo per il mantenimento della biodiversità.

Importante, inoltre, la ricaduta economica per la virtuosa filiera che riesce ad attivare".

La struttura, gestita dalla Regione Umbria, produce specie ittiche autoctone pregiate. Nel solo 2019 sono stati immessi nel lago Trasimeno 82 mila lucci, 1,5 milioni di tinche e 100 mila carpe. (ANSA).