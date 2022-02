Covid: tre decessi in Trentino, 620 i nuovi casi positivi

(ANSA) - TRENTO, 15 FEB - Tre decessi per Covid in Trentino: due donne ultranovantenni, non vaccinate, e un uomo di più di 80 anni vaccinato. I decessi sono avvenuti in ospedale e in una struttura intermedia, i tre pazienti - precisa l'Azienda sanitaria - soffrivano anche di altre patologie. Impennata anche per quanto riguarda i nuovi contagi: sono 620, 17 positivi al molecolare (su 298 test effettuati) e 603 all'antigenico (su 6.811 test effettuati). I molecolari poi confermano 11 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I ricoverati sono 127, di cui 13 in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono stati registrati 8 nuovi ricoveri e 16 dimissioni. I casi attivi sono diminuiti di 785 unità e raggiungono quota 6.799. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 23. Le dosi di vaccino raggiungono 1.169.603 somministrazioni, di cui 420.026 seconde dosi e 300.894 terze dosi. Oggi i guariti sono 1.406 in più, per un totale di 126.320 da inizio pandemia. (ANSA).