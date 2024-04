Caso Pedri, in corso davanti al gup l'esame dell'ex primario

È in corso davanti al gup Marco Tamburrino l'esame dell'ex primario di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Trento, Saverio Tateo, chiesto dalle parti nell'ambito del procedimento per i presunti maltrattamenti del personale sanitario avvenuti all'interno del reparto.

Le indagini sui presunti maltrattamenti sono seguite alla scomparsa della giovane ginecologa Sara Pedri, 31enne di Forlì di cui si sono perse le tracce dal 4 marzo 2021. Tateo risulta imputato assieme alla sua vice, Liliana Mereu, per maltrattamenti in concorso e continuazione. Le parti offese sono 21, tra cui la stessa Pedri.

L'ex primario, che respinge ogni addebito, è già intervenuto davanti al giudice lo scorso 19 aprile, nell'ambito di un'udienza durata sette ore. Oggi verrà interrogato dai suoi avvocati e dall'accusa, rappresentata dalla pm Maria Colpani.

L'esame da parte degli avvocati delle parti offese, invece, avverrà in un'altra udienza, fissata per il prossimo 28 giugno.





