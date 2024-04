Elezioni europee, Ferrari (Pd) candidata per il Nord-est

La deputata Sara Ferrari è stata scelta come candidata territoriale nella lista del Partito democratico per le prossime elezioni europee nella circoscrizione nord-est. Lo comunica il Partito democratico del Trentino in una nota.

"La decisione di proporla come candidata - si legge nella nota - è il frutto di un'ampia consultazione all'interno della direzione provinciale del Partito democratico del Trentino. In modo corale ed unanime, la direzione nella serata di ieri ha chiesto alla parlamentare la disponibilità alla candidatura, considerata la competenza, l'esperienza politica e istituzionale e la sua dedizione alla causa e ai valori della nostra comunità politica. La direzione ha ritenuto inoltre che, data l'importanza fondamentale di questo voto per il futuro dell'Italia e dell'Europa, nel porre un freno alla corsa dei nazionalismi antieuropei e rafforzare il percorso di integrazione europea, si rendesse necessario che a rappresentare il Partito democratico in Trentino-Alto Adige/Südtirol fosse chi nel nostro territorio ricopre la carica istituzionale più alta, come eletta dell'intera regione".



