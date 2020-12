ANSA/ Museion guarda al suo 2021 firmato van der Heide

(ANSA) - BOLZANO, 16 DIC - Museion guarda al 2021 e presenta i primi progetti verso la nuova, ambiziosa visione istituzionale a cui sta lavorando. Sotto la guida del direttore Bart van der Heide, da giugno 2020 il museo d'arte moderna e contemporanea di Bolzano ha iniziato a compiere i primi passi per ampliare il suo profilo istituzionale e diventare molto di più della somma delle sue mostre. Una nuova visione ha cominciato a delinearsi, visione in cui Museion ha un ruolo attivo riguardo alla sua collezione, alla sua governance - unica nel panorama istituzionale italiano - e all'interno del vivace ecosistema culturale e interdisciplinare del territorio.

Un orientamento che si traduce in un nuovo formato per Museion Passage - lo spazio al pianoterra di Museion ospiterà infatti opere della collezione, indipendentemente dalle mostre in corso. Il nuovo formato è inaugurato dall'installazione 102 Signs for a Museion Fence dell'artista Matt Mullican (1951, Santa Monica, CA). Per tutto l'inverno l'opera offrirà spunto per dibattiti e azioni sul ruolo di Museion all'interno del panorama culturale. Museion Passage fa seguito ad un altro nuovo formato, lanciato lo scorso settembre: il Museion Bulletin.

Attraverso la piattaforma editoriale on-line, trilingue, si materializza la nuova voce istituzionale del museo, più ampia e diversificata. Il Bulletin dà spazio anche alle competenze e alle esperienze vissute nella comunità culturale della regione.

La stagione espositiva verrà inaugurata, nel marzo 2021, da "Here to stay" ("Qui per restare"). La grande mostra collettiva, che si estenderà su tutti i tre piani dell'edificio, guarda, da un lato, all'identità della collezione Museion e dall'altro, intende rinnovare il patto sociale tra pubblico e privato alla base del suo assetto gestionale. Facendo leva sulle donazioni private, "Here to stay" mira alla sostenibilità e all'indipendenza futura del museo. Per l'occasione sono stati individuati quei nuclei della collezione che distinguono Museion a livello istituzionale in Italia. (ANSA).