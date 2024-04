Cisalfa rileva SportScheck dopo il crack Signa di René Benko

Ha ricevuto il via libera l'acquisizione della catena tedesca di negozi sportivi SportScheck da parte della società italiana Cisalfa, dopo il crack dell'impero Signa del magnate austriaco René Benko.

Lo riporta la Dpa.

L'assemblea dei creditori ha approvato il piano e anche il tribunale fallimentare lo ha confermato, come annunciato dal curatore fallimentare Axel Bierbach. Anche l'Ufficio federale anti-cartelli ha già dato la sua approvazione. Il primo giugno Cisalfa rileverà le attività della storica azienda con sede a Monaco di Baviera e la procedura d'insolvenza sarà revocata.

"In totale, circa 1.050 dei 1.340 posti di lavoro nei 26 negozi SportScheck rimasti e nella sede centrale di Monaco saranno mantenuti", ha dichiarato Bierbach. SportScheck disponeva inizialmente di 34 negozi in Germania e apparteneva alla holding Signa e ha dovuto dichiarare la propria insolvenza a novembre. Nell'ambito della ristrutturazione, alcuni negozi sono stati o saranno chiusi, tra cui il flagship store di Monaco.

Cisalfa gestisce più di 150 negozi in Italia e 50 negozi in Germania attraverso la sua controllata Sport Voswinkel.



