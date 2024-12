Alunni tornano a scuola a Damasco, 7 giorni dopo caduta di Assad

Decine di alunni in uniforme sono tornati a scuola a Damasco questa mattina per la prima volta dalla caduta del governo di Bashar al-Assad una settimana fa.

Nelle strade della capitale siriana, dove l'8 dicembre è entrata la coalizione di fazioni ribelli guidata dal gruppo islamista radicale Hayat Tahrir al-Sham (Hts), l'atmosfera di festa e l'euforia hanno lasciato il posto alla calma della vita quotidiana.

"La scuola ci ha (...) chiesto di mandare gli alunni della scuola secondaria a lezione. I più piccoli ricominceranno tra due giorni", ha dichiarato all'Afp Raghida Ghosn, 56enne madre di tre figli. Secondo un dipendente di una scuola statale, il tasso di frequenza domenica "non ha superato il 30%", ma "le cifre dovrebbero aumentare gradualmente". Anche le università hanno riaperto, ma questa mattina era presente solo poco personale amministrativo. "La maggior parte degli studenti proviene da altre province e ci vorrà un po' di tempo perché tutto torni alla normalità", ha detto uno di loro.

La vita è tornata alla normalità anche nei negozi e nelle aziende e i residenti si sono recati in ufficio fin dalle prime ore del mattino. Sui marciapiedi si sono visti venditori ambulanti che offrivano taniche di benzina ai residenti. A Damasco, come in tutta la Siria, le ripetute interruzioni di corrente sono all'ordine del giorno. Alcuni quartieri rimangono elettricità fino a ,20 ore al giorno .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA