Perseguita la ex moglie, arrestato

(ANSA) - PIETRA LIGURE, 25 NOV - Un 33enne, già sottoposto dal mese scorso al divieto di comunicare con l'ex moglie e di avvicinarsi alla casa e a qualunque altro luogo frequentato dalla donna, da cui doveva mantenere una distanza di almeno 100 metri, ha violato in maniera reiterata il provvedimento cautelare ed è stato arrestato. Ha continuato a perseguitare l'ex con l'invio di messaggi e telefonate con minacce di morte, con continui appostamenti per monitorare i suoi spostamenti, arrivando anche a danneggiare l'autovettura della donna. Per tutto questo l'uomo è finito agli arresti domiciliari e gli è stato applicato il braccialetto elettronico per il monitoraggio.

