Due aggressioni in ospedale Villa Scassi di Genova in poche ore

Ancora aggressioni negli ospedali genovesi. La scorsa notte la polizia è intervenuta due volte, per due distinti episodi, al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi. Due le persone denunciate per violenza e minaccia a incaricato di pubblico servizio: si tratta di un giovane senza fissa dimora di 18 anni e di un 41enne residente fuori Genova.

Il primo intervento delle volanti è scattato su richiesta del personale sanitario in servizio presso il pronto soccorso dopo che il 18enne, molto agitato, li ha minacciati brandendo un oggetto metallico e lanciando bottiglie nei confronti dei presenti senza colpirli. Il secondo intervento poche ore più tardi quando il 41enne, in attesa di essere visitato, ha iniziato a inveire contro i sanitari diventando sempre più aggressivo fino a colpire il vetro dell'infermeria con la testa e a minacciare di morte un operatore che ha cercato di fermarlo.

I poliziotti del Commissariato Cornigliano lo hanno portato alla calma e riaffidato alle cure mediche.



