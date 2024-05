Capo Duma, armi più potenti se Kiev ci attacca con armi Usa

L'uso da parte di Kiev di armi fornite dagli Usa e da Paesi europei per colpire città russe porterà a risposte con l'"uso di armi più potenti per la protezione dei cittadini russi". Lo ha detto Vyacheslav Volodin, presidente della Duma, la camera bassa del Parlamento, citato dalla Tass.

Il ministro degli Esteri britannico David Cameron e, ieri, il segretario di Stato americano Antony Blinken, hanno detto che se lo ritiene l'Ucraina può impiegare i missili a lungo raggio forniti da Washington e Londra anche per colpire in profondità il territorio russo.



