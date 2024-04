A fuoco una sala scommesse a Genova, indagini in corso

Incendio la scorsa notte in una sala scommesse in via Anfossi nel quartiere di Pontedecimo a Genova. L'allarme è scattato dopo mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme in un paio d'ore. Non si registrano feriti o intossicati. Limitati i danni da incendio, ma ingenti quelli creati dal fumo. L'ipotesi più accreditata è che a causare il rogo sia stato un corto circuito, ma indagini sono in corso per capire cosa sia successo.



