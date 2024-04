Mortale in AutoFiori, tir si ribalta e finisce contro un'auto

SANREMO, 29 APR -Due morti e alcuni feriti, due dei quali in condizioni gravissime: è questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto sull'Autofiori, tra Sanremo e Taggia, in direzione Genova, dove un tir si è ribaltato finendo contro un'utilitaria. Al momento, però, non è chiaro il bilancio preciso e definitivo dell' incidente. Sul posto stanno operando il personale sanitario, con i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale dell'A10. E' stato allertato l'elisoccorso. Nel frattempo, per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza, la centrale operativa dell'A10 ha disposto la chiusura del tratto tra Sanremo Ovest e Arma di Taggia.



