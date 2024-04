Torna Live in Genova festival, apre Biagio Antonacci

Da venerdì 28 giugno a venerdì 19 luglio 2024 tornano al Porto Antico di Genova i concerti del Live in Genova Festival, la rassegna organizzata da Duemilagrandieventi che ogni anno porta il meglio del panorama musicale nazionale nel capoluogo ligure. I protagonisti della nuova edizione del Festival sono Biagio Antonacci (venerdì 28 e sabato 29 giugno), Ex-Otago (venerdì 12 luglio), Mahmood (sabato 13 luglio), Annalisa (mercoledì 17 luglio), Subsonica (giovedì 18 luglio) ed Ermal Meta (venerdì 19 luglio). I biglietti dei concerti sono in vendita su ticketone.it, happyticket.it e alle casse le sere del concerto.

Da due decenni colonna sonora dell'estate genovese - proprio nel 2024 il Festival festeggia i vent'anni dalla fondazione - il Live in Genova torna anche quest'anno con lo stesso obiettivo di sempre: portare in città gli artisti più interessanti del panorama musicale nazionale. Nato nel 2004, il Festival negli anni precedenti ha portato a Genova alcuni tra i più grandi artisti internazionali, tra cui Elton John, Peter Gabriel, Vasco Rossi, The Corrs, Pat Metheny e David Byrne, Deep Purple, Ben Harper e tanti altri. Storica location della rassegna l'Arena del Mare, uno spettacolare palcoscenico all'interno del Porto Antico di Genova capace di ospitare più di 5mila persone.





