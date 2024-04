Cinema, Sarandon e Dominik al Riviera Film Festival

Le stelle del cinema italiano e internazionale tornano a splendere su Sestri Levante, località della riviera genovese diventata celebre per la sua iconica Baia del Silenzio, dal 7 al 12 maggio per l'ottava edizione del 'Riviera International Film Festival', rassegna tra talk, masterclass d'autore, anteprime delle pellicole e delle fiction più amate.

Raoul Bova e Rocío Muñoz sono gli ultimi grandi nomi ad aggiungersi a Susan Sarandon, Andrew Dominik, i premi Oscar Eva Orner e Pietro Scalia e tutte le altre star italiane e internazionali attese al red carpet inaugurale in programma martedì 7 maggio al Cinema Ariston, tra cui Martina Stella, Erika Calmeyer, il disegnatore Joe Dreher e il regista Gianluca Santoni con gli attori Barbara Ronchi, Andrea Lattanzi e Andrea Sartoretti a comporre il cast di 'Io e il secco', unico film italiano in concorso.

Protagonisti al 'Riff 2024' anche Ambra Angiolini, Belen e Cecília Rodriguez, Veronica Gaido e gli interpreti di alcune delle serie più attese: Nicolas Maupas e Damiano Gavino di 'Un professore', Rossella Brescia e Carlotta Natoli de 'Il Santone', il regista di 'Blocco 181' Ciro Visco con i gli attori Andrea Dodero e Fahd Triki introdotti da Nils Hartmann, senior vice-president di Sky Studios Italia, la sceneggiatrice Francesca Manieri e l'attrice Gaia Messerklinger, interprete di Moana Pozzi, a raccontare 'Supersex', la serie Netflix ispirata alla vita di Rocco Siffredi, mentre le sorelle Rodriguez presenteranno la quarta stagione dello show 'Original Prime Video Celebrity Hunted-Caccia all'uomo'.

"Il Riff è pronto a superare il successo delle edizioni precedenti - dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Le celebrità internazionali ospiti testimoniano il crescente prestigio e l'importanza dell'evento". "Uno dei fiori più belli degli appuntamenti di primavera in Liguria, - commenta la coordinatrice delle Politiche culturali della Regione Jessica Nicolini - che Regione sostiene e continuerà a sostenere con convinzione". "Avremo oltre 230 ospiti provenienti da tutto il mondo", rimarca il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas. "Quattro ospiti mondiali saranno protagonisti di masterclass imperdibili per gli appassionati di cinema", anticipa il presidente e fondatore del Riff Stefano Gallini Durante.



