Norme anti covid: la Samp sospende prevendita per gara con Cagliari

(ANSA) - GENOVA, 30 DIC - E' stata sospesa la prevendita da parte della Sampdoria per la gara col Cagliari in programma il 6 gennaio allo stadio Luigi Ferraris dopo la decisione del Governo di ridurre la capienza degli stadi al 50% per contenere l'emergenza pandemica. Finora erano stati venduti circa 1000 biglietti, ora il club ha fermato la vendita per capire se il provvedimento riguarda il 50% complessivo della capienza dell'impianto oppure se il riferimento è quello del 50% a scacchiera e in quel caso sarebbero ridistribuiti i mille tifosi che avevano acquistato tagliando.

Intanto sono ripresi gli allenamenti dopo una mattinata in cui squadra e staff tecnico sono stati sottoposti a tamponi per verificare che nessuno sia stato contagiato dal Covid e alcuni calciatori sono stati vaccinati con la terza dose di vaccino all'ospedale San Martino di Genova presso il dipartimento guidato dal professor Giancarlo Icardi. Al centro sportivo di Bogliasco è arrivato il neo presidente, l'ex sampdoriano Marco Lanna, per incontrare per la prima volta i giocatori e il tecnico Roberto D'Aversa. (ANSA).