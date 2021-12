Juventus-Genoa 2-0

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - La Juventus batte 2-0 (1-0) il Genoa in un posticipo della 16/a giornata del campionato di Serie A. A segno Cuadrado al 9' direttamente da calcio d'angolo e raddoppio di Dybala a pochi minuti dal termine. Buone parate di Sirigu che hanno tenuto in partita la squadra di Shevchenko fino al raddoppio, ma il Genoa pieno di cerotti, con 9 giocatori assenti è troppo debole per spaventare i bianconeri. Per il tecnico ucraino si tratta della terza sconfitta in quattro gare con uno score da brividi: 7 gol subiti, zero realizzati e un solo punto fatta.