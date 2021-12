Shevchenko 'ne usciremo con lavoro e recupero degli infortunati'

(ANSA) - TORINO, 05 DIC - "Sono contento della prestazione di tutta la squadra, abbiamo fatto una gara divertente e siamo stati dentro la partita per 90 minuti": è soddisfatto Massimiliano Allegri dopo la vittoria per 2-0 contro il Genoa.

"Possiamo solo migliorare il rapporto tra occasioni costruite e reti segnate - spiega l'allenatore, con la sua formazione che ha tentato 27 volte la conclusione - ma dobbiamo stare sereni: i gol nelle gambe ce li abbiamo, sono sicuro che li faremo". Il tecnico torna anche sull'episodio della sostituzione di Morata: "Aveva preso l'ammonizione ma continuava, così ho preferito toglierlo - la spiegazione sul battibecco avuto con il suo giocatore - ma non è successo nulla e si è calmato: è stato bello veder giocare lui e tutta la squadra, ha fatto una buona partita anche senza riuscire a segnare". E sul gol di Cuadrado direttamente da calcio d'angolo: "A me ha detto che voleva tirare" dice Allegri con il sorriso.

Il Genoa non ha mai calciato, sotto la sua gestione non ha ancora trovato il gol: "Abbiamo tanti infortunati, i nostri giocatori migliori sono indisponibili e facciamo tanta fatica - spiega Andriy Shevchenko, che ha collezionato un solo punto nelle sue quattro gare alla guida del Genoa - ma la Juve è una grande squadra: non mi è piaciuto il primo tempo, nella ripresa siamo andati un po' meglio perché ci abbiamo messo più coraggio". La situazione di classifica è molto complicata e domenica c'è il derby: "Ne usciremo con il lavoro e con il recupero degli infortunati, dobbiamo valutare Criscito e Destro per la sfida contro la Sampdoria: la stracittadina va oltre la classifica, sarà il mio primo derby e so che è una gara molto particolare". (ANSA).