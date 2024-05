Interrogati anarchici arrestati a Genova, domani decisione gip

Passeranno tutti almeno un'altra notte in carcere gli otto anarchici arrestati venerdì sera dai carabinieri davanti all'ex latteria occupata in centro storico e accusati a vario titolo di resistenza, lesioni aggravate e danneggiamento. Gli otto, assistiti dagli avvocati Alessandro Gorla e Pietro Serracchieri, sono stati tutti interrogati oggi dalla gip Angela Nutini nel carcere di Marassi e hanno fornito la loro versione dei fatti. A causa del protrarsi dell'udienza di convalida la gip ha tuttavia rinviato a domani mattina l'ordinanza in cui dovrà decidere se scarcerarli e/o disporre misure cautelari alternative. Il sostituto procuratore Giuseppe Longo ha chiesto per tutti la custodia cautelare in carcere.

Davanti al carcere di Marassi per tutto il giorno si è svolto un piccolo presidio di solidarietà.

Intanto la Digos indaga sugli episodi di vandalismo che sono stati compiuti ieri pomeriggio nell'ambito del corteo di solidarietà con gli arrestati che ha attraversato il centro storico. Nell'ambito di una manifestazione a cui hanno partecipato oltre cinquecento persone, un piccolo gruppo di manifestanti con cappucci e volto coperto ha mandato in frantumi le vetrine di due banche e danneggiato diverse auto in sosta.

Prese di mira anche alcune telecamere di Città sicura e altre poste sopra al commissariato Centro in piazza Matteotti.

Centinaia le scritte che hanno imbrattato i muri dei palazzi tra via Garibaldi e altre strade attraversate dal corteo. Stamattina gli operai di una ditta specializzata incaricata da Aster hanno cominciato a ripulire la facciata e i gradini di accesso di palazzo Tursi. Il costo dell'intervento è di circa 10mila euro.

I reati ipotizzati sono quelli di imbrattamento e danneggiamento ma la Procura non esclude di vagliare anche ipotesi di reato più pesanti, come quella di devastazione. Il fascicolo sarà aperto nelle prossime ore, dopo l'invio di una prima relazione dettagliata da parte della Digos.



