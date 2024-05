In Ansaldo Energia apre centro competenza del Mimit Start 4.0

"La strada della conoscenza è una strada che passa per dei buoni incontri", una citazione di Spinoza, accoglie i visitatori di Start 4.0, il Centro di competenza del ministero delle imprese e del made in Italy che ha inaugurato la nuova sede operativa nella "palazzina 37" di Ansaldo Energia a Genova Campi. Un centro aperto alle imprese, la maggior parte di quelle che fruiscono dei servizi sono piccole e medie, che possono avere accesso a tecnologie e servizi di consulenza all'avanguardia. "Questa sede operativa - ha spiegato Paola Girdinio, presidente di Start 4.0 - è un simbolo tangibile del nostro impegno per la crescita industriale della città. Siamo impegnati quotidianamente, anche grazie alle risorse Pnrr, per plasmare un futuro all'insegna della competitività, dell'innovazione e della sostenibilità per le imprese locali e nazionali". Il centro di competenza ha una cinquantina di imprese associate, oltre a fornire numerosi servizi: dai programmi formativi per potenziare le competenze del personale ai test preliminari per valutare investimenti strategici nelle tecnologie 4.0, è ente erogatore del governo per i fondi del Pnrr per il finanziamento tramite bandi di progetti di ricerca e sviluppo. L'apertura della sede in Ansaldo Energia, quindi, diventa occasione per consolidare una collaborazione già avviata da tempo. "L'apertura di questo polo tecnologico presso la nostra sede contribuirà a facilitare e sviluppare le già importanti sinergie tra il gruppo Ansaldo Energia e Start 4.0 - sottolinea Fabrizio Fabbri, ad di Ansaldo Energia - si tratta di un importante traguardo in un percorso di collaborazione, avviato ormai da anni, che sosterrà il miglioramento dei processi produttivi attraverso azioni di digitalizzazione, efficientamento e sviluppo delle tecnologie industriali".



